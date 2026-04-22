ChatGPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i Florida

– Florida leder an i å slå ned på KI-bruk i kriminell atferd, og hvis ChatGPT var et menneske, ville det blitt siktet for drap, sier førstestatsadvokat James Uthmeier i Florida i en uttalelse tirsdag.

Det var 17. april i fjor at den 20 år gamle studenten Phoenix Ikner skjøt og drepte to menn, og såret fire andre, på Florida State University (FSU) i byen Tallahassee. Han ble selv skutt av politiet, men ble ikke livstruende skadet.

Ikner het tidligere Christian Gunnar Eriksen og har, i likhet med sin mor, både norsk og amerikansk statsborgerskap, men har vokst opp i USA, ifølge CNN.

Stilte spørsmål om skyting

Nå har påtalemyndigheten i delstaten startet etterforskning av ChatGPT og OpenAI, som driver tjenesten, etter å ha sett gjennom dialogen mellom Ikner og KI-tjenesten før angrepet på universitetet.

– Denne straffesaken vil avgjøre om OpenAI har strafferettslig ansvar for ChatGPTs handlinger i skytingen ved Florida State University i fjor.

Ifølge NBC News stilte Ikner spørsmål til ChatGPT om selvmord, masseskytinger og detaljer om ulike skytevåpen. Ikner skal også ha spurt KI-tjenesten: «Hvis det var en skyting ved FSU, hvordan ville landet reagert?» og «Når er det mest travelt i studentsenteret ved FSU?».

– Det er viktig at alle er klar over risikoen ved denne nye teknologien, og skaden den kan og allerede har forårsaket i våre lokalsamfunn, sier Mark Glass, leder for Floridas etterforskningsetat.

OpenAI: – ChatGPT er ikke ansvarlig

– Fjorårets masseskyting ved Florida State University var en tragedie, men ChatGPT er ikke ansvarlig for denne forferdelige forbrytelsen, sier en talsperson for OpenAI, som står bak ChatGPT, til AFP.

– ChatGPT ga faktabaserte svar på spørsmål med informasjon som kunne finnes bredt på tvers av offentlige kilder på internett, og den oppmuntret eller fremmet ikke ulovlig eller skadelig aktivitet, sier OpenAI videre.

Talspersonen legger til at de overleverte ChatGPT-kontoen til politiet etter at de fikk vite om skytingen.