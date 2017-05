Chess-ansatte må velge mellom å flytte fra Bergen eller miste jobben

I alt 60 faste ansatte i Chess i Telia Norges kontorer i Bergen kan miste jobben, dersom de ikke vil flytte til Trondheim eller Oslo.

– Vi legger opp til at alle som kan og vil fortsette å jobbe hos oss av de faste ansatte får mulighet til det. Forutsatt at de flytter med vår virksomhet fra Bergen til hovedsakelig Trondheim, men også Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge til NTB.

Chess, som er en merkevare under Telia, har i underkant av 60 faste ansatte og 15 vikarer ved Bergen-kontoret. Omorganiseringen vil skje utover høsten, men Telia Norge vil fortsatt ha noe virksomhet i Bergen i bedriftsmarkedet, opplyser Lunde.

Omorganisering

Ansatte som ikke ønsker å flytte, vil bli ivaretatt profesjonelt gjennom karriereomstillingsprogram og tilbud om sluttavtaler for å sikre økonomisk trygghet, opplyser selskapet i en pressemelding.

Administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge peker på endringer i marked og kundeatferd som bakgrunn for omorganiseringen.

– Vi forenkler organiseringen og samler fagmiljøene tettere for å styrke oss på flere strategiske viktige områder, både når det gjelder kundeinnsikt, kundekontakt, bruk av digitale kanaler og markedsoperasjoner. Dette vil gi oss mer kraft i privatmarkedet, bidra til å sikre morgendagens kompetansebehov og på sikt bedre kundereiser, sier Foss.

Frykter mange mister jobben

De aller, aller færreste av de berørte ved Bergen-kontoret kommer til å flytte, sier tillitsvalgt Trond Klever i Chess til bransjenettstedet Inside Telecom.

Han frykter derfor at et stort antall av de rundt 60 medarbeiderne nå vil miste jobbene sine, fordi de ikke kan ta med seg familien og livet og flytte til en annen kant av landet.

Og som tillitsvalgt forteller han om fortvilelse og sorgreaksjoner blant kollegene etter at nyheten sprakk under et allmøte i går.

– Jeg har visst om dette siden mars. Vi har forhandlet med ledelsen i Oslo hele veien, selv om vi raskt skjønte at det ikke var noe vi kunne gjøre for å stoppe prosessen, sier Klever til Inside Telecom.