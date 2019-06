Chris Ashby blir direktør for strategiske partnerskap i Atea

Christopher Ashby har begynt i ny jobb som direktør for strategiske partnerskap i Atea. Asbhy skal ha mye av æren for selskapets brede satsing på VMwares løsninger.

Ashby begynte i selskapet for ti år siden og har de siste syv årene jobbet som partneransvarlig - iløpet av denne perioden har Atea blitt en av Europas største VMware-partnere.

– Vi har stor tro på våre strategiske partnerskap, og mener at våre samarbeidspartnere kommer til å lede vei i teknologiutviklingen i årene som kommer, sier Ashby i en pressemelding.

De siste ti årene har Atea økt omsetningen fra tre milliarder kroner til nærmere ni milliarder kroner i 2018.

– Jeg ser frem til mine nye utfordringer, og er overbevist om at selskapet skal klare å omsette for 40 milliarder kroner årlig om ikke alt for lang tid.

Atea mener deres strategiske satsing på ulike partnerskap skal ha mye av æren for veksten. I dag har selskapet rundt 7 500 ansatte.

– Det svært spennende tider i IT-bransjen – spesielt med tanke på den raske utviklingen i digitaliseringen i både offentlig og privat sektor. Atea har med sin kombinasjon av kompetanse, innovasjon og fantastisk energi blant de ansatte gode muligheter til å fortsette veksten, sier Ashby.