Christian Segersven blir leder for finansielle tjenester i Tietoevry

Leder for Financial Services i dag, Wiljar Nesse, har valgt nye utfordringer utenfor selskapet.



Christian Segersven vil ta over rollen, i tillegg til sin nåværende rolle i selskapet som leder for Industry Software. Endringene trer i kraft fra og med 1. februar 2020. Dette skriver selskapet i en melding på sine nettsider.

Konsernsjef Kimmo Alkio sier følgende om endringene i ledergruppa:

– Jeg vil takke Wiljar for hans bidrag og engasjement i Evry gjennom 15 år, samt for de første stegene som er gjennomført i etableringen av Tietoevry. Hans solide bransjeerfaring, forretningsforståelse og prestasjoner er høyt verdsatt, og har bidratt med viktig innsikt til vårt kombinerte TietoEVRY-team. Jeg ønsker Wiljar lykke til videre.

– Jeg vil også ønske Christian og hans erfaring fra forretningsområdene for både finansielle tjenester og programvare, velkommen til å lede integrasjonsarbeidet, samt fortsette den overgripende utviklingen av vår solide programvareportefølje. Jeg ønsker ham fremgang i rollen, fortsetter konsernsjefen.

Christian Sergersven har ifølge meldingen 15 års erfaring fra forretningsområdene finansielle tjenester og programvare i selskapet.

– Markedet for finansielle tjenester er dynamisk og byr på mange muligheter, både for våre kunder og for oss. Jeg ser frem til å kunne bringe all den kunnskapen som finnes i Tietoevry ut til våre kunder. Vi fortsetter å bygge videre på fremgangen og styrkene vi har i dag - og sammen med Financial Services-teamet, ta fatt på de neste stegene i integrasjonsarbeidet, sier Christian Segersven i meldingen.

