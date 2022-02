Chrome 100 nærmer seg – det kan skape problemer

Mange nettsteder og webapplikasjoner, inkludert tredjepartsbibliotekene som brukes for å tilby mer eller mindre fancy funksjonalitet, tilpasser funksjonaliteten og designelementer til hvilken nettleser som benyttes av den enkelte bruker. Det er stor forskjell på hva som støttes av de ulike nettleserfamiliene, og nyere nettlesere støtter gjerne mye funksjonalitet som mangler i eldre utgaver.

Til tross for at det anbefales at websidene tester om aktuell funksjonalitet støttes av nettleseren, og deretter degradere opplevelsen eller feiler på en grasiøs måte dersom funksjonaliteten ikke støttes, så er det fortsatt mange som i stedet bare tar utgangspunkt i navnet og versjonsnummeret til nettleseren. Dette kalles for «browser sniffing».

Også dette kan fungere helt fint, i alle fall inntil det skjer store eller brå endringer. For eksempel at versjonsnummeret til nettleseren ikke lenger består av bare ett eller to sifre.

Chrome 100 under to måneder unna

Dette er en aktuell problemstilling når Google Chrome i løpet av våren – trolig den 29. mars – når versjonsnummer 100. Faren er at enkelte utviklere ikke har lært siden forrige gang dette var en aktuell problemstilling, det vil si da versjonsnumrene begynte å nå 10 eller høyere. Dette begynner jo å bli ganske lenge siden.

For å gjøre det enklere for webutviklere å forberede seg på denne endringen, har det siden Chrome 96 vært mulig å tvinge nettleseren til å oppgi versjonsnummer 100 i både User Agent-strengen og gjennom Javascript-baserte programmeringsgrensesnitt. Dette gjøres ved å ta taste inn «chrome://flags» i adresselinjen i Chrome og deretter å søke etter innstillingen «#force-major-version-to-100» og å aktivere denne, etterfulgt av en omstart av nettleseren.

For å se at endringen er aktiv, kan man besøke denne siden.

Dersom versjonsnummerendringer skaper problemer for websider eller webapplikasjoner, vil utviklerne med denne konfigurasjonsendringen i Chrome kunne oppdage dette på et fortsatt relativt tidlig tidspunkt. Forhåpentligvis kan de eventuelle problemene som da oppdages, løses i god tid før vanlige brukere begynner å ta i bruk Chrome 100 eller nyere.