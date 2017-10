Chrome får innebygd antivirus-motor

Google ruller denne uken ut en ny versjon av Chrome for Windows som nå inkluderer det tidligere separate verktøyet Chrome Cleanup, som skal gjøre det enkelt å resette Chrome-innstillingene dersom tredjepartsprogramvare har endret disse mot brukerens vilje.

I praksis er det innstillinger for oppstartssiden, nye faner, valgt søkemotor og eventuelt festede faner. I tillegg deaktiveres alle utvidelser og alle midlertidige data, inkludert cookies, blir fjernet.

ESET

Som en del av dette verktøyet tilbys nå også deteksjonsmotoren til IT-sikkerhetsselskapet ESET. Denne skal gjøre Chrome Cleanup bedre i stand til å oppdage og fjerne uønsket programvare, men bare programvare som ikke er i henhold til Googles Unwanted Software Policy.

Den samme Chrome-utgaven introduserer også funksjonalitet som kan oppdage at Chrome-innstillinger har blitt endret på av utvidelser, uten at brukeren har bedt om eller er klar over dette. I så fall vil nettleseren spørre brukeren om standardvalgene skal gjenopprettes.

