Cisco med selvlærende nettverk

Det mangler ikke på store ord når Cisco presenterer det de mener er «revolusjonerende» framskritt innen nettverk for store bedrifter. Det nye nettverket er designet for å analysere datamengder som er for store for den menneskelige hjerne å forholde seg til, men som kan utnyttes til å automatisere nettverksdriften og hele tiden lære mer om atferden til applikasjoner og enheter i nettverket.

Et viktig felt der dataanalyse kommer inn, er å øke sikkerheten ved analyse av atferden til datastrømmer som gjerne kan være kryptert. Ifølge Cisco vil nettverket likevel identifisere sikkerhetsbrudd, gjerne brudd som ikke er definert i dag, og ta seg av dem.

Cisco skriver i en pressemelding at nettverksløsningen som nå lanseres er et resultat av forskning og utvikling over mange år med mål om å redefinere hvordan man bygger og drifter nettverk. Nettverksansvarlige vil kunne møte utfordringene med å administrere nettverk med tusen eller titusenvis av brukere og enheter.

Laget for tingenes Internett

I en rekke videoer Cisco har lagt på sitt nettsted for å forklare den nye nettverksløsningen, pekes det på at nettverkene i løpet av de neste årene vil få milliarder av nye enheter å forholde seg til fra tingenes internett, eksempelvis kjøleskap, sensorer og lyspærer. Og alle sammen er mulige veier inn i nettverket for angripere med onde hensikter. Selv om angrepsformen i dag ikke er kjent, skal nettverket klare å oppdage og stoppe dem.

Sjef for Cisco Norge, Sven Størmer Thaulow, sier i en pressemelding at Cisco ved å utvikle et mer intuitivt nettverk, skaper en intelligent plattform med enestående sikkerhet, nå og i fremtiden.

– Dette vil drive bedrifter fremover og skape nye muligheter for mennesker og organisasjoner, sier han.

Løser «uløselig» utfordring

– Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA) løser en utfordring ved nettverkssikkerheten man tidligere trodde var uløselig. ETA bruker Ciscos cyber-etterretning for å oppdage kjente angrepssignaturer selv i kryptert trafikk, noe som sørger for sikkerhet, mens personvernet opprettholdes, sier Thaulow.

Ifølge Cisco introduserer de nå en revolusjonerende måte å bygge nettverk på. Revolusjonen består i at nettverket bygges i programvare, noe som skal gi både bedre fleksibilitet, produktivitet og ytelse. For bedrifter som har relativt nytt Cisco-utstyr fra før, vil mange av de nye funksjonene kunne tas i bruk raskt, bare med ny programvare.

På sitt nettsted har Cisco lagt ut en serie med videoer som forklarer den nye teknologien på en relativt lett forståelig måte.

Cisco har laget denne oversikten over teknologien som driver det de kaller «det intuitive nettverket»: