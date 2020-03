Cisco-teknologi skal bli bransjestandard for sømløs wifi-roaming

Gratis wifi-soner er for mange et godt alternativ til mobildata. Ikke minst gjelder dette i land hvor mobildata er langt dyrere enn i Norge, eller på steder hvor mobildekningen er mindre god. Men oppkoblingsopplevelsen er ofte ikke så god. Hva er det riktige nettverksnavnet (SSID-en), hvorfor er innloggingsportalen så klønete laget, hva er passordet og hvordan blir personopplysningene tatt vare på eller delt?

Dette er spørsmål som Cisco har forsøkt å gjøre unødvendige med teknologien OpenRoaming, som selskapet har jobbet med i mer enn to år. Den skal la wifi-oppkobling fungere mer som mobilnett, hvor mobiltelefonen sømløst veksler mellom ulike mobilceller uten at brukeren behøver å tenke noe på dette. Sikkerheten til brukerne skal også være bedre ivaretatt med OpenRoaming enn det som vanligvis er tilfellet med åpne wifi-soner i dag.

OpenRoaming bygger på Wi-Fi Certified Passpoint (tidligere Hotspot 2.0), som Wi-Fi Alliance står bak, og som allerede støttes av de fleste nyere operativsystemer.

Skal bli bransjestandard

I forrige uke ble det klart at Cisco ikke lenger ønsker å videreutvikle teknologien alene. Derfor har selskapet donert teknologien til Wireless Broadband Alliance (WBA) for at den skal kunne bli en bransjestandard.

I en pressemelding skriver WBA at alliansen vil ta full kontroll over utviklingen, promoteringen og administrasjonen av OpenRoaming..

– Det at OpenRoaming nå blir en åpen standard, skaper en verden hvor wifi-brukere vil være i stand til å bevege seg sømløst fra ett wifi-nettverk til et annet, uten å måtte registrere seg eller logge seg inn på nytt. Som en global, trådløs bransjestandard, vil WBA OpenRoaming forbedre wifi-tjenester og -tilgjengeligheten, gjøre livet enklere for brukere, og mer effektivt for det globale mobil- og wifi-økosystemet, sier Tiago Rodrigues, CEO i WBA, i pressemeldingen.

– OpenRoaming er nå åpent for business, og jeg ber om at alle som har et wifi-nettverk, privat eller offentlig, kafé eller idrettsarena eller annen form for møtested, om å bli med i vårt åpne økosystem for å sørge for at tjenesten de tilbyr brukerne sine, blir automatisk, sikker og samhandlende, slik at nettverkene deres blir tilgjengelige for et bredere publikum, fortsetter Rodrigues.

Mange potensielle ID-leverandører

Sentralt i økosystemet er OpenRoaming Federation, som blant annet sørger for utveksling av brukerakkrediteringer mellom de ulike partene. En slik akkreditering kan for eksempel være en eksisterende eller nye konto hos selskaper som Apple, Facebook og Google, eller en form for ID som en mobiloperatør, utstyrsleverandør eller noen helt andre kan tilby, så lenge leverandøren deltar i føderasjonen.

OpenRoaming-nettverk vil alltid være sikret på minimum WPA2-Enterprise-nivå. Slik det fungerte i alle fall før overdragelsen av teknologien, måtte alle de deltakende wifi-nettverkene godkjennes av Cisco.

Blant selskapene som har lovet støtte til OpenRoaming, er AT&T, Boingo Wireless, Comcast Communications, GlobalReach, Google, Intel, Korea Telekom og Samsung.