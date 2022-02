Citrix solgt for 146 milliarder

Citrix Systems blir kjøpt opp for 16,5 milliarder dollar, tilsvarende 146 milliarder norske kroner, av investeringsfondene Vista Equity Partners og Evergreen Coast Capital.

Etter transaksjonen vil virtualiseringsgiganten ventelig bli tatt av børs. Det melder Techcrunch, som oppgir at Vista planlegger å slå Citrix sammen med amerikanske Tibco, en tilbyder av mellomvare og infrastrukturløsninger som de slukte for 4,3 milliarder dollar tilbake i 2014.

Det borger i så fall for en ny programvarekjempe, som vil få en global kundegruppe og en bred produktportefølje fra dag én. Ifølge anslag har de kombinert 400.000 kunder, nærmere 14.000 ansatte og mer enn 100 millioner sluttbrukere globalt.

Nyhetsbyrået Reuters melder at oppkjøpet ventes å være fullført i løpet av sommeren 2022. Kjøpesummen representerer for øvrig en budpremie på drøyt 24 prosent over kursen, slik den var sist Citrix-aksjen ble handlet på Nasdaq før jul.

Citrix er en svært kjent leverandør av programvare og tjenester for blant annet virtuelle arbeidsflater og serverdrevne applikasjoner. Det amerikanske foretaket ble grunnlagt i Texas i 1989 av tidligere IBM OS/2-utvikler og virtualiseringspioner Ed Iacobucci.

Nyheten om oppkjøp kommer etter en periode med spekulasjoner om selskapets framtid. Citrix har sett på strategiske muligheter, som det heter, i minst fem måneder. Det har også vært spekulasjoner om oppkjøp tidligere, som i 2017, da Microsoft ble nevnt som en angivelig interessent.