Clearview AI stopper salg av kontroversiell ansiktsgjenkjenning til bedrifter

Det kontroversielle amerikanske selskapet Clearview AI, som leverer programvare for ansiktsgjenkjenning, har fått forbud mot å gjøre sin ansiktsbildedatabase tilgjengelig for «de fleste virksomheter og andre private aktører» i USA.

Saken mellom borgerrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) og Clearview AI ble brakt for retten i Illinois, men gjelder i hovedsak hele USA. I henhold til Illinois' lovgivning er det noen få unntak – som gjelder røntgenbilder og helseforsikring. Det skriver The Verge.

Bildene i databasen er skrapt fra sosiale medier, spesielt Facebook.

– Ingen ubegrenset kilde til profitt

Clearview AI kan fortsatt gjøre databasen tilgjengelig for offentlige myndigheter og lokale politiavdelinger, men ikke i delstaten Illinois. I tillegg må Clearview AI forsøke å fjerne alle bilder av Illinois-borgere fra databasen.

– Ved å kreve at Clearview overholder Illinois' banebrytende biometriske personvernlover, ikke bare over hele staten, men over hele landet, viser dette forliket at sterke personvernlover kan gi reell beskyttelse mot misbruk, sier Nathan Freed Wessler, ACLUs visedirektør for Speech, Privacy, and Technology Projects, i en pressemelding. Han fortsetter:

– Clearview kan ikke lenger behandle folks unike biometriske identifikatorer som en ubegrenset kilde til profitt. Andre selskaper vil gjøre det klokt i å ta det til etterretning, og andre stater bør følge Illinois sitt eksempel når det gjelder å vedta sterke biometriske personvernlover.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2