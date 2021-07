Clippy er tilbake: Microsoft oppdaterer emojiene og animerer symbolene

Microsoft startet med å gi oss en sniktitt på den hatede og elskede Clippy gjennom Twitter og Instagram. Der ba de om 200.000 likerklikk for å bytte ut den eksisterende bindersemojien med en emoji av Clippy.

200.000 likerklikk klarte Microsoft lett, men det var ikke bare bindersen som ble oppdatert. I en bloggpost på Medium skriver Claire Anderson, som er Art Director i Microsoft, at de har redesignet hele emoji-katalogen sin på over 18.000 emojis. De har også laget fem helt nye symboler som skal reflektere den nye arbeidshverdagen etter at hjemmekontor ble mer vanlig.

Office-assistenten Clippy ble introdusert med Microsoft Office 97 i 1999 og var en virtuell assistent som Microsoft hadde laget for å guide brukere gjennom programvaren.

Bindersen oppdateres fra gammel design til en modernisert versjon av Clippy Illustrasjon: Microsoft Design

Assistenten ble hatet av noen ettersom den hoppet opp i tide og utide med mer eller mindre unyttig informasjon. Clippy ble fjernet av Microsoft i Office 2007 for Windows og 2008 for Mac.

Mange blir animert

Microsoft har hatt et distinkt utseende på sine emoji-symboler siden de støttet symbolene i Windows Phone. Det har vært flate, tegneserieaktige symboler. De nye symbolene til Microsoft går fra det gamle todimensjonale designet til et mer moderne, tredimensjonalt-lignende design. Sammen med det nye designet forteller Anderson at de også har animert en majoritet av de nye symbolene.

Vil ha mer lek i hverdagen

Anderson skriver at det nye designet er laget for å omfavne lekenhet i hverdagen. Microsoft har hatt med seg designer Meghan Stockdale i arbeidet med design.

– Lek er svært viktig for ting som brainstorming, utvikling, å tilegne seg ny kunnskap og teambuilding, forteller Stockdale i bloggposten. Hun legger til at hun mener man har vært for dårlige til å inkludere lek på arbeidsplassene og i verktøyene vi bruker.

– Lek kan til tider gjøre noen mennesker ukomfortable, selv når vi i bunn og grunn er bygget for det, forklarer Stockdale om hvorfor vi ikke er flinke til å inkludere lek i hverdagen.

Microsoft har laget nye jobbe-hjemmesymboler. Fra venstre: Mulit-tasking, du er dempet, kamera-av-dag, barnepass-mens-jeg-jobber, pysjdress- Illustrasjon: Microsoft Design

Rulles ut gradvis

Noen av de nye emojiene er allerede ute i Microsofts Flipgrid app. Resten vil rulles ut i appen utover de neste ukene.

Symbolene er planlagt å komme til Microsoft Teams og Windows rundt jul, mens Outlook og resten av Microsofts apper vil få de nye symbolene i løpet av 2022.