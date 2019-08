Cloudflare kaster ut nettsted etter masseskyting

«8chan har gang på gang vist seg å være en møkkadynge med hat,» skrev Cloudfares leder Mathew Prince i sin blogg mandag 5. august.

Cloudflare tilbyr skytjenester til millioner av nettsteder, og skal beskytte mot overbelastning av infrastruktur, spam og DDoS-angrep.

Matthew Price viser til den siste tidens masseskytinger i USA, i El Paso i Texas og i Dayton i Ohoio, og at det kan se ut som gjerningsmannen i El Paso ble inspirert av innhold på 8chan og publiserte et manifest på siden umiddelbart før han drepte 20 mennesker på et kjøpesenter.

Gjerningsmannen bak terrorangrepet i Christchurch i New Zealand publiserte et manifest på 8chan. Den mistenkte gjerningsmannen bak skytingen i Poway i California publiserte også en tekst på 8chan.

Fant raskt ny leverandør

I bloggen skrivere Matthew Prince at han forventer at 8chan raskt ville finne en ny nettleverandør.

Og bare noen timer etter at Cloudflare kastet ut 8chan var nettstedet ifølge The Guardian oppe og gikk igjen, denne gangen med Epik.com som nettleverandør.

Epik.com er nettleverandør for et nettsted som publiserte manifestet skrevet av terroristen som drepte 11 mennesker i en synagoge i Pittsburgh i Pennsylvania. Nettstedet som publiserte manifestet, Gab, ble kastet ut fra GoDaddy etter skytingen i synagogen, og ble tatt inn i varmen av Epik.

Epik.com har også kjøpt BitMitigate. Det er en nettleverandør som tok det nynazistiske nettstedet The Daily Stormer inn i varmen i 2017 etter at Cloudflare droppet det.

Cloudflare vil overvåke hatefullt innhold

8chan ble opprettet i 2013 av dataprogrammereren Fredrick Brennan. Han trakk seg ut i 2015 og har siden sagt at han mener den bør legges ned, skriver NRK.

Ifølge Reuters vil kritiske stemmer at flere teknologiselskaper, blant annet Twitter, skal unngå siden.

Cloudflare skriver at de har vært i dialog med både myndighetene i USA og private organisasjoner for å overvåke mulige hatnettsteder og varsle myndighetene om innhold som kan være et forvarsel om vold.