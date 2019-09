Com4 en av verdens første som kan tilby nu-sim

Nu-sim er en integrert simløsning utviklet av Deutsche Telekom i samarbeid med blant andre Qualcomm Technologies, Samsung Electronics, Nordic Semiconductor og U-blox. Com4 blir herved en av de første operatørene i verden som kan tilby nyvinningen.

– Vår målsetting er å spille en aktiv rolle i nu-sim-initiativet. Nu-sim er helt på linje med våre strategiske mål om effektiviseringsprosesser, kostnadseffektiv tjenestelevering og økt verdi for kundene. Det bekrefter også at Com4 er et selskap som handler raskt, noe som gjør at vi kan levere konkurransedyktige fordeler til våre kunder, sier Pete Vickers, teknologidirektør i Com4.

Selskapet vet ikke ennå når de kan selge løsningen.

– Det er for tidlig å si, men med denne avtalen gjør vi det tydelig at vi støtter denne løsningen. Mer informasjon vil vi kunne gi etterhvert, forteller Stein André Larner, administrerende direktør i Com4.

Laget for tingenes Internett

Nu-sim flytter sim-funksjonaliteten fra det fysiske simkortet og direkte inn i brikkesettet. Det er spesielt utviklet for lavkostnadsutstyr med lang levetid, som tingenes Internett i form av sensorer.

– Det som er spennende med dette er at man slipper et fysisk simkort, vi tilbyr både tradisjonelle simkort og e-sim i dag, men her plasserer man altså sim inn i eksisterende komponenter, noe som tillater ting å bli enda mindre, sier Larner.

Com4 er en internasjonal mobiloperatør basert i Oslo, med fokus på tingenes Internett og maskin-til-maskin-kommunikasjon. Selskapet ble for flere år siden en av verdens første operatører til å tilby interoperative, overskrivbare simkort, også kalt e-sim.

– Vi setter stor pris på å kunne ønske Com4 velkommen som første nu-sim-operatør utenfor vårt eget nedslagsfelt. Dette vil gi tilstedeværelse i viktige områder, i tillegg til at det vil gjøre økosystemet mer mangfoldig. Com4s fokus på tingenes Internett passer svært godt sammen med denne teknologien, sier Stefan Kaliner, leder for UICC Development i Deutsche Telekom.