Core i9 er Intels første PC-prosessor med teraflop-ytelse

Lanseringen fant sted under den store Computex-messen i Taipei i Taiwan, som går av stabelen denne uken.

Den største nyheten er en helt ny Core i9-prosessor, som også inkluderer en Core i9 Extreme Edition. Sistnevnte skal være Intels første desktop-prosessor som har en ytelse på mer enn 1 teraflops (1 billion, eller tusen milliarder, flyttallsinstruksjoner per sekund).

Rettet mot entusiaster, innholdsprodusenter og gamere

Core X-familien er ifølge Intel rettet mot entusiaster, gamere og de som produserer innhold (video, design og så videre).

I tillegg til den splitter nye Core i9-prosessoren består serien av nye og kraftigere versjoner av Core i5 og Core i7. Prosessorene leveres i varianter med fra 4 til 18 kjerner, hvor Core i9 Extreme Edition har 18 kjerner og 36 tråder.

«Dette er den desidert mest ekstreme desktopprosessoren vi har introdusert noen gang», skriver Intels Gregory Bryant i et blogginnlegg. Han er sjef for Client Computing Group i Intel.

Intel Core X-serien. Foto: Intel

Konkurrenten AMD varslet også nylig at de snart lanserer sin egen «ekstremprosessor» som ser ut til å kunne bli en direkte konkurrent til Core i9 Extreme Edition. Prosessoren har fått navnet «Ryzen Threadripper» og er basert på AMDs 14 nanometer Zen-arkitektur. Threadripper har 16 kjerner og 32 tråder, og det ventes at denne vil bli offisielt lansert på AMDs pressekonferanse på Computex den 31. mai.

Intel Core X. Foto: Intel

De fleste av de nye Core X-prosessorene er basert på Intels Skylake X-arkitektur, som er en oppdatering av Skylake, mens de to enkleste modellene (Core i5-7640X og Core i7-7740X) er basert på Kaby Lake X-arkitekturen.

Intels Turbo Boost 3.0-teknologi har blitt forbedret på enkelte modeller, for enda bedre ytelse. Turbo Boost kan nå identifisere de to kjernene i prosessoren som yter best, og dirigere de mest kritiske oppgavene til disse kjernene – noe som ifølge Intel skal gi enda bedre ytelse.

I tillegg til de nye prosessorene introduserte Intel også et nytt brikkesett, Intel X299. Nye hovedkort basert på X299 vil komme på markedet i løpet av de kommende ukene.

Du kan lese flere detaljer hos Intel. Her er en oversikt over de nye prosessorene: