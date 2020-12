Covid-19-vaksinene kan føre til dyrere PC-er og forsinkede leveranser

Mange PC-er, spesielt de dyrere modellene, blir fraktet med fly mye av veien mellom fabrikkene og forhandlerne. Andelen skal ha økt fra rundt 20 til 30 prosent siden i våres, noe som har sammenheng med at etterspørselen etter PC-er har økt betydelig i år, samtidig som at mange av PC-leverandørene sliter med å dekke etterspørselen.

Dette er skjer ikke uten vanskeligheter og økte kostnader, for det er langt færre fly i lufta nå enn tidligere, fordi passasjertrafikken for tiden er kraftig begrenset. Mange passasjerfly tar med seg annen last enn bagasjen til passasjerene, dersom det ledig kapasitet til dette. Med færre fly, blir det mindre kapasitet til last. Det har ført til økte fraktpriser.

Dette er trolig bare begynnelsen.

Enormt behov for flyfrakt

Allerede om noen uker kan PC-leverandørene komme til å møte langt kraftigere konkurranse om plassen i flyene. Da er det ventet at de første store leveransene av covid-19-vaksiner kommer i gang. Dette vil kreve svært mye bruk av flyfrakt.

Ifølge International Air Transport Association (IATA) vil det å levere én enkelt dose med vaksine til 7,8 milliarder mennesker alene fylle 8000 Boeing 747 fraktfly. Det hjelper ingenting at vaksinen må oppbevares kjølig. Enkelte kommende vaksiner krever oppbevaring ved svært mange minusgrader, noe som gjør vaksinene langt mer plasskrevende enn om det hadde dreid seg om ampuller som kan fraktes i en pappeske ved romtemperatur.

Mange PC-leverandører sliter allerede med å dekke etterspørselen. Dette skyldes delvis at etterspørselen etter mange produkter har gått opp, samtidig som at det er mangel på sentrale komponenter.

Rekordstor ordrereserve

Ifølge The Register fortalte Lenovo i oktober at selskapet bare klarer å levere på mellom 60 og 70 prosent av ordrene, mens HP opplyser at selskapet aldri tidligere har hatt større ordrereserve. Forsinkelsene kan bli enda større straks behovet for flyfraktkapasiteten blir ytterligere forsterket.

– Kostnadene ved flyfrakt har steget hele året, selvfølgelig fordi det har vært færre fly i lufta. Ankomsten av vaksinen vil bety at det vil være enda mer konkurranse om den lille flyfraktkapasiteten som for tiden finnes i verden, sier Steve Brazie, som leder analyseselskapet Canalys, til The Register.

– I gamle dager var det bare tåper som kjøpte nye PC-er til jul fordi de alltid var så mye billigere i januar. Dette vil ikke være tilfellet i år, for prisene kan komme til å stige på nyåret. Alle som er ute etter å kjøpe en bærbar PC bør gjøre det så lenge de er heldige nok til å finne en, sier Brazie.