Crome lanserer tre tiltak mot omdirigering til uønskede nettsider

Onsdag 8. november kunngjorde Chrome at de i deres kommende versjoner gradvis vil rulle ut flere forskjellige tiltak for å beskytte sine brukere mot uønsket og uventet innhold i nettleseren.

Det er spesielt uønsket omdirigering til andre nettsider som Chrome vil til livs.

Informasjonsbar i stedet for omdirigering

Chromes produktsjef Ryan Schoen skriver i et blogginnlegg at brukerne deres gir tilbakemeldinger om hovedsakelig tre forskjellige typer uønsket omdirigering.

Det første problemet Chrome tar tak i er når en nettside navigerer til en ny og uønsket side uventet og tilsynelatende uten noen åpenbar årsak.

Dette skyldes ifølge Chrome ofte tredjepartsinnhold som er en del av nettstedet, og uten at nettstedets eier har hatt noen intensjon om å videresende sine brukere.

For å bøte på dette og sørge for at leseren får forbli på nettsiden de var på, vil Chrome i sin 64. versjon vise en informasjonsbar i stedet for at siden omdirigerer uten forvarsel.

Informasjonsbaren som dukker opp vil vise en beskjed i følgende stil: «Success! The navigation was blocked.»

Merk at dette hovedsakelig gjelder innhold som er tagget som et iframe-element i nettsidens HTML-kode.

Avdekker forsøk på å omgå popup-blokkeringen

Et annet problem Chromes brukere ofte rapporterer om, er at man trykker på en URL, og at den åpner nettstedet i en ny fane – mens vinduet eller fanen du var i, navigerer til en annen og uønsket side.

Produktsjef Schoen skriver at nettsider som oppfører seg slik, i praksis forsøker – og lykkes med – å omgå Chrome sin innebygde popup-blokkering.

Chrome 65 sin popup-blokkering vil ifølge Schoen oppføre seg slik dersom nettstedet prøver å omdirigere fanen du var i:

1. Avdekke oppførselen.

2. Utløse at en informasjonsbar vises.

3. Hindre at fanen med nettstedet man trykket på lenke fra blir omdirigert.

Går til angrep på dummy-knapper

På noen nettsteder er ikke videoavspillingsknapper hva de utgir seg for å være. I stedet for å spille av videoer, omdirigerer de deg til uønskede nettsider. Foto: Pixabay.com

Et tredje problem Chrome-brukerne ifølge Schoen ofte innrapporterer, er at lenker til tredjepartsnettsteder ofte er forkledd som video-avspillingsknapper.

I tillegg er det visse nettsteder som har transparente overlegg på nettsteder som fanger alle klikkene dine når du tror du klikker på noe annet.

Slike uforvarende klikk åpner gjerne nye uønskede vinduer eller faner, eller laster ned uønsket innhold.

Fra og med tidlig januar neste år vil Chrome sin innebygde popup-blokkering hindre at slikt villedende innhold vil åpne nye faner og vinduer.

Eget verktøy for nettside-eiere

Chrome kunngjorde samtidig at de annonserer det de kaller «Abusive Experiences Report».

Dette verktøyet gjør at de som driver nettstedet skal kunne se tilbakemeldinger om uønsket og unvetet innhold på nettstedet sitt fra brukerne direkte.

Eierne av nettstedet kan dermed fjerne uønsket innhold. Dersom de ikke tar grep inne 30 dager, vil Chrome automatisk hindre at nye vinduer og faner kan åpnes fra nettstedet.