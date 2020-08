Cyberforsvaret vil verve gamere: Samarbeider med Norges e-sportforbund

Norges e-sportforbund og Cyberforsvaret er i ferd med å inngå et samarbeid.

– Vi har hatt flere samtaler med E-sportsforbundet og funnet flere områder hvor vi har felles og overlappende interesser. Så vi har kommet fram til at et samarbeid oss imellom kan være produktivt både for Cyberforsvaret, E-sportsforbundet og samfunnet for øvrig, sier kommunikasjonssjef Knut Helge Grandhagen i Cyberforsvaret til Forsvarets forum.

I juni ble det klart at E-sportsforbundet etablerer seg på Lillehammer, hvor også Cyberforsvaret holder til, på Jørstadmoen leir.

E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller.

Rekrutteringsmuligheter

Ifølge Grandhagen i Cyberforsvaret er rekrutteringsmuligheter en av grunnene til at de ønsker et samarbeid. Han trekker fram at karrieren som profesjonell e-sportsutøver er kort.

– Mange vil etter hvert se seg om etter en karriere nummer to, og da kan de besitte kompetanse som er høyst relevant for oss, fortsetter han.

E-sportsforbundets generalsekretær Jack Holand sier at for dem er tilgang på fagmiljøer, erfaringer og forskning viktig.

– Videre vil e-sportsforbundet bidra med å synliggjøre Cyberforsvaret og deres rolle og ansvar, støtte Cyberforsvarets behov for interaksjon med nye fagmiljøer samt synliggjøre og fremsnakke Cyberforsvaret og deres interesser, sier Holand.

Avtalen skal behandles og godkjennes av styret i Norges e-sportsforbund (NESF) før den kan signeres. Utkastet er likevel i prinsippet ferdig forhandlet mellom Cyberforsvaret og forbundet, forteller Grandhagen.

Teknisk innsikt

Det var Rana Blad som først omtalte avtalen tilbake i juni.

Kommunikasjonssjef Knut Grandhagen i Cyberforsvaret sa til avisen at Forsvaret er i endring, og at det er behov for noen andre personellkategorier, og at e-sportforbundet vil ha tilgang på folk med kompetanse som er interessant for dem når det begynner å finne sin form.

I oktober 2019 ble Norges e-sportforbund reetablert med et nytt styre og nye planer om å være med å bygge oppunder norsk e-sport.

– Et sånt forbund når de begynner å finne sin form, vil ha tilgang på folk med kompetanse som er interessant for oss. Og det er ikke fordi de spiller dataspill, men fordi det følger med en del forhold rundt den hobbyen, som teknisk forståelse, innsikt, koding, programmering og krypto - som er av interesse for oss, sa Grandhagen.

Skepsis

Kommunikasjonssjefen sa til avisen at det var E-sportforbundet som tok kontakt med dem tidligere i vår, og innrømmet at de først var fordomsfulle i møte med Norges E-sportforbund.

– Men så snakket de om alt fra spillkultur til etikk og implementering. Vi innså at vi hadde felles interesse for det. Og da hadde vi grunn til å snakke. Vi hadde noen ekstra møter og så på flere interesseområder som var overlappende. Med det fulgte en erkjennelse av at det var i ferd med å bli en stor greie. Vi snakker om 1,2 millioner spillere i Norge. Da begynner man å snakke om et volum hvor det er behov for noen voksne i rommet, sa Grandhagen til avisen.

Det finnes imidlertid sprikende opplysninger om hvor utbredt e-sport i praksis er. Elektronisk sport favner over en million utøvere med stort og smått i Norge, skriver Rana Blad, men ifølge en Pressfire-rapport deltok bare 12 000 personer i organisert e-sport i 2018.

Bettingavtale skapte uro

I mai ble det uro i e-sportnorge da en sponsoravtale ble inngått mellom bettingselskapet ComeOn og Norges E-sportforbund.

ComeOn skulle gå inn som hovedsponsor i forbundet frem til 2022 med opsjon om forlengelse. Den skal ifølge TV 2 ha dreid seg om titalls millioner kroner i året.

Det var E-sportforbundet som hadde jobbet mot denne avtalen, som gjorde at Norsk Idrettsforbund lukket døra for videre samarbeid med forbundet. Det endte med at bettingselskapet trakk avtalen.

Det kom samtidig påstander om at det nyetablerte e-sportforbundet ikke hadde jobbet særlig mot den etablerte e-sporten i Norge. Flere aktører fortalte Pressfire at forbundet ikke representerte dem.