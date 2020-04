Da Zoom-trafikken eksploderte, valgte selskapet Oracles nettsky

Selv om mange har tatt i bruk videomøtetjenestene til Zoom Video Communications denne våren, var det nok ikke helt tilfeldig at akkurat Oracle-sjef Larry Ellison for drøyt to uker siden stilte opp i en Youtube-video og skrøt av hvor viktig Zoom-tjenestene var blitt for Oracle.

I dag ble det kjent at Zoom Video Communications har valgt Oracle Cloud Infrastructure for å håndtere den enorme veksten videomøtetjenesten har opplevd denne våren.

Fikk et umiddelbart behov

Nøyaktig når Zoom begynte å bruke Oracles nettsky, går ikke fram av Oracles pressemelding, men det legges ikke skjul på at Zoom gjorde dette ganske kort tid etter at selskapet fikk et umiddelbart behov for å øke kapasiteten.

– Vi opplevde nylig den sterkeste veksten selskapet vårt noen gang har opplevd, noe som krevde massiv økning i serverkapasiteten vår. Vi studerte flere plattformer, og Oracle Cloud Infrastructure var medvirkende til å hjelpe oss med raskt å skalere kapasiteten vår og å møte behovene til våre nye brukere, sier Zoom-sjef Eric S. Yuan i pressemeldingen.

Tatt raskt i bruk

Bare noen timer etter at Zooms programvare var blitt installert på servere i Oracles nettsky, ble flere hundre tusen samtidige Zoom-brukere betjent av denne installasjonen. I ettertid har kapasiteten blitt økt til å håndtere flere millioner samtidige brukere.

Tjenesten sender nå mer enn 7 petabyte med data gjennom Oracles infrastruktur hver dag. Ifølge Oracle tilsvarer dette 93 år med HD-video.

Zoom Video Communications opplyste nylig at Zoom-tjenesten har passert 300 millioner daglige brukere.