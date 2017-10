Dab-adapter i bil kan sende telefonsamtaler til andre biler

Dette oppdaget Ingvild Areklett Mørdre da hun satt i bilkø ved Mosseporten senter og lyttet til musikk på radioen. Plutselig slo det inn en telefonsamtale på bilstereoen, skriver Moss Avis.

– Samtalen vi hørte var helt klar, og det var en toveiskommunikasjon. Dette er jo rett og slett skremmende og skummelt, sier Mørdre som like før hadde fått inn avspillingen av en lydbok.

Årsaken til at blant annet telefonsamtaler kan havne på avveie, er at dersom man installerer en dab-adapter, med mottaker som tar inn signaler over FM-nettet, kobles mottakeren automatisk opp mot frekvensene FM 87,5 eller 87,6.

Dersom man kobler telefonen via denne adapteren, er det mulig at samtalen kan høres av andre.

Skremmende

– Det er ingen sperrer som gjør at det kun er bilen med det aktuelle adapteren som mottar signalene, sier en av landets fremste eksperter på dab, Per Morten Hof, tidligere daglig leder for IKT-Norge.

– Så lenge risikoen er til stede for at andre hører på samtalen din, så er det skremmende og sjokkerende. Spesielt når man vet at over 40 prosent av bileiere i landet har montert dab-adaptere, sier han.

FM er «synderen»

Kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Digitalradio Norge understreker at det ikke er DAB-teknologien som fører til dette, men produkter som overfører lyd via FM.

– Man kan ikke høre telefonsamtaler på en DAB-adapter eller dab-radio. Man må høre på en FM-radio for å høre telefonsamtaler. Det er FM-radioen som vil kunne ta inn signaler fra adaptere som bruker tilleggsfunksjonen handsfree. Du kan med andre ord sitte i en bil, med eller uten adapter, og høre telefonsamtale fra et produkt i nabobilen, kun dersom du lytter til FM, opplyser Hagerup til NTB.

Tips

Daglig leder Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge anbefaler derfor å koble adapteren til stereoanlegget via en linjeinngang istedenfor å overføre lyden via FM.

– Har man ikke linjeinngang, er det lurt å stille adapteren på en annen frekvens enn standardfrekvensen på 87,5. Velger man noe annet, vil sannsynligheten for konflikt med andre være svært liten, sier han til NRK.