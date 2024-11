Halvparten av landets apoteker var rammet – nå er feilen rettet

– Det var en feil i sentralsystemet, sier kommunikasjonssjef i Apotekerforerningen Jostein Soldal til NTB.

Feilen, som varte i om lag en time, førte til problemer med å hente ut resepter på omtrent 500 av landets 1000 apoteker, forklarer Soldal.

Apotekene i Norge skal bytte apoteksystem. De berørte apotekene var de som brukte det nye systemet. Soldal mener at feilen ikke viser en svakhet i systemet, men at man må regne med voksesmerter i overgangen til et nytt system. De kommer derfor ikke til å endre rutinene sine, forteller Soldal.

– Det viser ikke en svakhet. Sånne ting kan oppstå, og dette overvåkes veldig nøye, sier han.