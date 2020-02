Dagens MIDI-standard er 37 år. Nå er versjon 2.0 straks klar

Selv om det var hard konkurranse mellom musikkinstrumentprodusentene også i 1983, greide de å bli enige om en felles standard for digital kommunikasjon mellom instrumenter, datamaskiner og andre enheter fra ulike leverandører. Denne ble kalt for Musical Instrument Digital Interface 1.0 (MIDI).

Før MIDI kom, var kommunikasjon mellom musikkinstrumenter begrenset til å bruke proprietære protokoller som bare ble støttet av instrumenter fra samme leverandør.

MIDI ga musikerne mange nye muligheter og brukes svært mye den dag i dag, 37 år etter at spesifikasjonen ble ferdig.

MIDI 2.0

Nå er en ny MIDI-spesifikasjon i ferd med å bli født. Den 19. januar fikk den nye MIDI 2.0-spesifikasjonen støtte fra samtlige deltakere under det årlige møtet til MIDI Manufacturers Association (MMA). Det gjenstår fortsatt litt finpuss før den skal godkjennes av den japanske MIDI-standardorganisasjonen Association of Music Electronics Industry (AMEI), men det meste er spikret.

Blant de mest grunnleggende forbedringene som innføres med MIDI 2.0, er støtten for toveis kommunikasjon. Med MIDI 1.0 blir meldingene bare sendt i én retning, fra en sender til mottaker. Med MIDI 2.0 endres monologen til en dialog.

Dette åpner blant annet for at enhetene automatisk kan konfigurere seg til å fungere sammen, ved å utveksle informasjon om funksjonalitet og egenskaper med egne Property Exchange-meldinger. Meldingene kan også brukes til å endre konfigurasjonen til MIDI-enheter.

Det skal nå også være mulig å gi MIDI-utstyr profiler for dynamisk konfigurering av enhetene til spesifikke bruksområder.

Fortid og framtid

MIDI 2.0 er bakoverkompatibel med MIDI 1.0 i den forstand at MIDI 2.0-utstyr vil falle tilbake på MIDI 1.0 i kommunikasjonen med MIDI-utstyr som ikke støtter MIDI 2.0.

Fra starten av krevde MIDI 1.0 bruk av en spesifikk DIN-kontakt. Senere har det kommet støtte for en rekke ulike kabler og kontakter, inkludert USB, Ethernet og Firewire.

Dette skal bli tilfellet med MIDI 2.0 også, noe det nye Universal MIDI Packet-formatet skal legge til rette for. I første omgang er det likevel bare USB som vil bli støttet, siden dette allerede er det mest brukte grensesnittet for MIDI-utstyr i dag.

For å sikre at også den nye spesifikasjonen får en viss levetid, skal det også være satt av plass til nye typer MIDI-meldinger for bruksområder som ennå ikke er påtenkt.

Langt mer om den nye spesifikasjonen, inkludert tekniske detaljer og videoer som demonstrerer noe av den nye funksjonaliteten, finnes på denne siden.