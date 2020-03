Danmark blir med i europeisk kvante­infrastruktur­prosjekt

Som ett av de siste EU-landene, støtter Danmark sammen med 23 av de 27 EU-landene nå opp om et initiativ for sikker kommunikasjon basert på kvantekryptering. Iniativet har som mål å innenfor en periode på ti år å etablere et sikkert europeisk nett basert på fiber og satellitter.