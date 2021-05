Danmark vil straffe «simple» ID-tyverier – nå blir det forbudt å rappe profilbilder

Danmark mangler en egen paragraf i straffeloven mot ID-tyverier. Å utgi seg for å være en annen person på nett, har derfor bare vært straffbart dersom det har blitt gjort for å gjennomføre en kriminell handling. Det har den danske regjeringen nå bestemt seg for å gjøre noe med. I en melding skriver justisdepartementet at ID-tyverier på nett skal kunne straffes med fengsel.