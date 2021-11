Dansk avis: Mastercard drar nytte av utsettelse av nordisk IT-betalingsprosjekt

I 2019 gikk seks store nordiske banker og Mastercard sammen om en ny plattform for straksbetaling i Norden og eurolandene, kalt P27.

Plattformen er en konto til konto-plattform som utvikles av samarbeidspartnerne, basert på Mastercard sin plattform for sanntidsbetaling.

Mastercard er entreprenør for det store IT-prosjektet, P27, som skal etablere en nordisk betalingsmotorvei. Prosjektet har blitt utsatt til 2025, Mastercard nyter godt av solid omsetning på Betalingsservice, skriver den danske nettavisen Computerworld.dk.

Det enorme IT-betalingsprosjektet P27, som ble lansert i 2017 av de største nordiske bankene, har blitt utsatt flere ganger.

Nå forventes ikke det kompliserte prosjektet å stå ferdig før påsken 2025.

En aktør som kommer til å dra nytte av dette er Mastercard, skriver avisen.

Oppkjøp av Nets-virksomhet

Etter Mastercards overtakelse av deler av Nets, som kom på plass i vår, sikret Mastercard seg nemlig også den danske betalingstjenesten Betalingsservice.

P27: En allianse av Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank og Finnish OP Financial Group. I 2019 skrev Digi.no at alliansen prøvde å få med DNB i samarbeidet, men den norske banken takket nei. Men fem av bankene som samarbeider i P27 har virksomhet i Norge, så norske brukere vil være likestilt med de andre innbyggerne i Norden.

Tallet 27 kommer for øvrig av at det er 27 millioner mennesker i Norden og det sier vel litt om ambisjonene til den kommende løsningen. Målet er intet mindre enn å bygge et betalingsnettverket som blir det mest avanserte, innovative og effektive betalingssystemet i verden. De vil koble sammen brukere i Norden til et regionalt betalingsområde som også vil kunne betale i hele eurosonen.

Og når danske forbrukere og bedrifter betaler over en milliard kroner i året for Betalingsservice, og P27 har blitt utsatt flere år, vil dette kunne gi en lukrativ inntjening for Mastercard, skriver avisen.

Grunnprisen er nå på 4,32 danske kroner per transaksjon for Betalingsservice, og selv om det skal betales en krone tilbake til bankene, er det et gullegg Mastercard har fått tak i, sier Jan Damsgaard, professor ved Copenhagen Business School (CBS), til finansavisen Børsen, ifølge Computerworld.

– Mastercard har interesse i at det går saktere enn det ellers kunne. Betalingstjeneste er bare en kontantku som fortsetter å generere penger. Det er klart at den gamle betalingsløsningen er mye mer lukrativ enn en fremtidig løsning," sier Jan Damsgaard til Børsen.

– Billig løsning

Det forsinkede Nordic P27-prosjektet er planlagt å ha en innebygd funksjon for regningsbetaling, som vil gjøre betalingen av regninger mye billigere.

– Det vi bygger nå er en kryssplattform betalingstjeneste som fungerer over landegrensene. Samarbeidet med Mastercard og oss imellom gjør at vi kan gjøre dette veldig billig, sa administrerende direktør P27, Lars Sjögren til Digi.no i 2019.

I 2019 håndterte Betalingsservice 250 millioner transaksjoner, skriver Computerworld.dk.

Mastercard har ikke latt seg intervjue av den danske avisen, men skriver til den i en epost at de er svært opptatt av at P27-prosjektet gjennomføres raskt.