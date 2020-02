Dansk bedrift skal koble sammen IoT-nettverk med satellitter

Hvert år blir millioner av enheter koblet opp mot internett, slik at man kan følge varer som blir transportert verden over, foreta miljømålinger eller overvåke tilstanden til maskiner på avstand. Dette skjer ofte via de dedikerte nettverkene for tingenes internett, kjent som «Low-Power Wide-Area Network» (LPWAN), som er utviklet for å sende små databeskjeder ofte fram og tilbake, og ikke særlig mye annet – for eksempel Narrowband IoT, Sigfox og Lorawan.