Dansk nyhetsbyrå kraftig berørt av løsepengevirus

Rundt en firedel av de mer enn hundre serverne til det danske nyhetsbyrået Ritzau har blitt rammet i et angrep med utpressingsvare. Dette opplyser Ritzau på byråets nettsted. Angrepet skjedde tirsdag morgen og de ansatte i selskapet og ekstern hjelp jobber fortsatt med å få systemene tilbake til normalen.

Angrepet førte til at de redaksjonelle systemene ble stengt. Nyhetsbyrået leverer nyheter til mange av de danske mediene. Det har måttet ta i bruk et nødsystem for å kunne fortsette med dette.

Tidligst torsdag er det ventet at selskapet så smått vil kunne komme tilbake i normal gjenge.

Ukjent beløp

Angriperne krever løsepenger for å frigi data som har blitt låst. Det er uklart hvor mye som kreves.

– De (angriperne, journ. anm.) etterlater en fil med en beskjed, som man kan gå inn å trykke på. Men vi velger, etter veiledning fra våre rådgivere, å ikke åpne den, sier Lars Vesterløkke, administrerende direktør i Ritzau, i en uttalelse.

Det er ikke aktuelt for Ritzau å betale.

Nyhetsbyrået får bistand fra eksperter hos et eksternt sikkerhetsselskap og nyhetsbyråets forsikringsselskap.