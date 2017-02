Dansk teleselskap hacket: Nå krever den kriminelle gruppen millionbeløp for de sensitive opplysningene

Det danske teleselskapet 3 er utsatt for hacking. Hackerne krever nå det danske teleselskapet for et millionbeløp for ikke å offentliggjøre de sensitive kundeopplysningene. Opplysninger om 3 600 kunder skal være på avveie. Det skriver Meremobil.

Det danske telenettstedet skriver at politiet vurderer trusselen som reell.

Navn og personnummer

– Vi har anmeldt denne saken til politiet. De skal gå i gang med etterforskning, og vi er trygge på at de kommer til bunns i dette. Denne saken er alvorlig for både oss og kundene våre, sier kundedirektør Sidsel Rosendal Olsen i 3 til Meremobil.

Den kriminelle hackergruppen sitter dermed på personnummer, navn og adresse på over 3 000 danske telekunder.

Avdekket i forrige uke

3 hevder at dette er første gang at de blir utsatt for angrep av denne typen. Selskapet sier at de ikke forhandler med kriminelle, og har heller ingen planer om å betale løsepengene.

Teleselskapet kjenner ikke til hvordan hackerne har trengt igjennom deres systemer.

Hackingen ble avdekket fredag i forrige uke, og noen av de berørte kundene er allerede kontaktet.

Full kriseberedskap

– Jeg er lei meg på kundenes vegene, og vil naturligvis beklage det som har skjedd, sier Rosendal Olsen.

Selskapet er nå i full kriseberedskap.

Kundedirektør Sidsel Rosendal Olsen i det danske selskapet beklager hendelsen på det sterkeste. Foto: Pressefoto

– Vi har alle tilgjengelig folk på denne saken. Fra IT-folk til kommunikasjon- og kundeservicepersonale, sier kundedirektøren.

Spekuleres i innsidejobb

Bransjenettstedet Meremobil spekulerer i om angrepet kan være en innsidejobb.

Ifølge en rapport fra Kaspersky Lab er det nemlig ofte medarbeidere som står bak angrepene når denne type opplysninger kommer på avveie.

– 38 prosent av alle målrettede kyberangrep involverer ondsinnet aktivitet fra innsidere, sier sikkerhetsekspert Leif Jensen i Kaspersky Lab til Meremobil.

Eksperten mener det ofte da er snakk om at de ansatte betales av kriminelle for å gi dem tilgang på de sensitive opplysningene.