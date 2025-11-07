Abonner
Danske medier: Danmark forbyr sosiale medier for barn under 15 år

Sosiale medier skal nå få en aldersgrense på 15 år i Danmark, har regjeringspartiene og to andre partier blitt enige om i Danmark.

Titok er en av flere som benytter seg av Teleperformance for å moderere innhold. Også Meta, eier av Instagram, Facebook og Whatsapp benytter seg av samme selskap. Foto: Yui Mok/NTB
NTB
7. nov. 2025 - 14:38

Foreldre skal imidlertid kunne gi tillatelse til å bruke sosiale medier fra 13 år, skriver DR.

Statsminister Mette Frederiksen bekreftet avtalen til pressen fredag ettermiddag.

I tillegg til regjeringspartiene Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er også opposisjonspartiene Radikale Venstre og Konservative folkeparti med på avtalen. Avtalen presenteres på en pressekonferanse klokken 15 fredag.

Flere andre partier forlot forhandlingene underveis.

– Det blir nå en de facto aldersgrense på 13 år, og det er for uambisiøst når det gjelder de skadelige og avhengighetsskapene algoritmene på Tiktok, Snapchat og Instagram, skriver tre opposisjonspartier på venstresiden i en felles pressemelding.

Debatten raser også i Norge, og et forslag om aldersgrense på 15 år ble sendt ut på høring i sommer. En EØS-ekspert har gått hardt ut mot forslaget

For få dager siden avklarte barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) at denne også vil gjelde Snapchat.

Det hadde kommet inn rundt 8000 høringssvar, hvorav rundt 3000 er fra ulike foreldrenettverk som reagerte på at Snapchat opprinnelig ble foreslått unntatt.

– Det er veldig gledelig at det nå er enighet i Danmark om en aldersgrense. Arbeiderparti-regjeringa har sagt at vi vil ha en 15-års aldersgrense i sosiale medier for å beskytte barn og unge, og dagens nyhet er positivt for det arbeidet, sier Vågslid til NTB.

Den norskutviklede sosiale medier-plattformen Hudd har nå over 127 000 brukere.
AldersgrenseSosiale medier
