Danske superdatamaskiner klare til å løse covid-19-oppgaver

Superdatamaskiner verden over skrur på turboen for simuleringer av korona-virusets oppførsel, og hvordan viruset forventes å reagere på forskjellige vaksiner og behandlingsmetoder. I Danmark er de første tre superdatamaskiner i gang med å gjøre seg klare for forskning på SARS-CoV-2.