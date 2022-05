Dataangrep mot Norkart

Selskapet Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er utsatt for et dataangrep i en søketjeneste. Persondata er på avveie.

Selskapet varslet om dataangrepet tirsdag, melder Dagbladet. I en pressemelding skriver Norkart at angrepet ble avdekket 5. mai. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten ble utbedret samme dag.

Dataangrepet er politianmeldt. Persondata er på avveie, opplyser selskapet. Det er snakk om informasjon som navn, adresse og fødselsnummer. Det gjelder ikke folk på skjult adresse eller skjermede bygg.

– Ukjente aktører utnyttet en sårbarhet i en søketjeneste som henter kopidata fra Norges offisielle eiendomsregister. Fra søketjenesten ble informasjon lastet ned av uvedkommende. Sårbarheten skyldtes en feil i konfigurasjonen av brannmur for søketjenesten, noe som ga uautorisert tilgang til tjenesten, skriver Norkart.

Ifølge selskapet er det ikke noen tegn på at opplysningene er forsøkt misbrukt.