– Dataangrep mot Tysklands regjering pågår fortsatt

– Det er et virkelig dataangrep mot deler av regjeringens system. Det er en pågående prosess, et pågående angrep, sier komitéleder Armin Schuster torsdag ifølge nyhetsbyrået AFP.

For å unngå at viktig informasjon kommer i hendene på dem som står bak angrepet, ønsker han ikke å gi flere opplysninger. Han sier heller ingenting om hvem som antas å stå bak angrepet.

Tyske sikkerhetsmyndigheter ble kjent med angrepet i desember i fjor, og det hadde da allerede pågått over lang tid, muligens et helt år, har ikke navngitte kilder tidligere opplyst til DPA. Det tyske nyhetsbyrået meldte for første gang om saken onsdag denne uken.

Tyske myndigheter har bekreftet at et angrep har funnet sted, men de har uttalt at situasjonen er under kontroll. Det er ikke blitt sagt noe om hvem som kan stå bak.

Ifølge DPAs kilder er det snakk om et dataangrep fra utenlandske hackere, som også skal ha påvirket Tysklands sikkerhetstjenester. Gjerningspersonene kommer angivelig fra den russiske gruppa APT28 og lyktes ifølge kildene med å trenge seg inn i både utenriks- og forsvarsdepartementets systemer.

Tyske sikkerhetsmyndigheter holdt torsdag et møte om angrepet, ifølge DPA.