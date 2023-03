– Nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er tatt ned tirsdag formiddag grunnet et pågående tjenestenektangrep mot flere virksomheter. Som NSM tidligere har påpekt, så må vi regne med flere slike dataangrep. Denne type angrep handler gjerne om oppmerksomhet snarere enn å påføre skade, sier fagdirektør Andreas Skjøld-Lorange i NSM til NTB.

Kommunikasjonsrådgiver Nina Tuv i Statistisk sentralbyrå (SSB) bekreftet tirsdag morgen at de hadde problemer.

– Sidene våre er ustabile. Men tidvis er det mulig å få opp sidene. Det jobbes med å løse problemet, sier hun.

SSB har publisert statistikk som normalt tirsdag. Sidene er merket med at det er tekniske problemer i Statistikkbanken og deler av ssb.no.

Det er bare 12 dager siden nettsidene til flere norske bedrifter og virksomheter ble rammet av et dataangrep. Dette gjaldt blant annet nettsidene til SSB og NSM.

Sist gang uttalte NSM at de er kjent med hvem som hevder at de står bak angrepet, men at de ikke ønsker å bidra til å gi disse oppmerksomhet.