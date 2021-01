Dataangrep som gikk over flere dager satte norsk avis helt ut av spill

Nå jobber aviskonsernet Amedia sammen med tjenesteleverandør Eidsiva for å løse de tekniske problemene. Tirsdag morgen var avisen utilgjengelig mellom klokken seks og ti.

Avisene Totens blad og Gjøviks blad skal også være omfattet av angrepet, skriver NRK.

– Angrepet kommer via IP-adresser over hele verden, som til sammen fyller opp linjene til Hamar Media. Selv om HA beskyttes av filtre som avviser disse henvendelsene, sprenger trafikken kapasiteten på linjene inn, skriver sjefredaktør Katrine Strøm på Facebook.

Angrepet lammer også epost- og telefonsystemet til lokalavisen.

Startet søndag

Angrepene mot HA skal ha startet natt til søndag. Da klarte den Amedia-eide avisen å stanse den uønskede trafikken ved å stenge ned trafikk fra ulike destinasjoner verden over.

Rundt 23.30 mandag kveld skal angriperne ha gått i gang på nytt. Denne gangen varte angrepet i fire timer.

Klokken seks tirsdag morgen gikk angrepet som satt lokalavisen ut av spill i gang.

– Dette er veldig frustrerende for oss. Våre trofaste lesere får ikke tilgang til vårt innhold. Det er vi lei oss for. Angriperne har ikke klart å komme seg bak vår brannmur, så vi har ingen indikasjon på at noe av vårt innhold er på avveie.

Dataangrepet mot HA blir politianmeldt, ifølge sjefsredaktøren.