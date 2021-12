Dataangrepet mot Amedia varte i flere dager

Hackernes som angrep mot Amedia, var inne i systemene i flere dager, ifølge mediekonsernet.

– Selve angrepet skjedde ikke natt til i går. Det har vært folk i systemene våre over flere dager, fortalte Pål Nedregotten, konserndirektør for data og teknologi, på en digital pressekonferanse onsdag.

– Det er typisk for denne typen angrep, la han til.

Det er et kjent sikkerhetshull i Windows – trolig dette – som er blitt utnyttet, og det er derfor Amedias Windows-servere som er rammet.

Vil ikke i dialog om løsepengekrav

Tirsdag ble det kjent at Amedias sentrale datasystemer var blitt angrepet, og det førte blant annet til at ingen av konsernets lokalaviser kom ut onsdag. Det har kommet løsepengekrav, men Amedia har på eget initiativ sagt de ikke vil gå i dialog med utpresserne.

Nedregotten sier hackerne har lagt igjen et visittkort med en lenke til et sted der de kan gå i dialog med dem om et pengekrav.

– Vi vet ikke hva det er, vi har ikke besøkt denne siden, sier Nedregotten.

Noen aviser kommer ut torsdag