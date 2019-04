Datakrasj rammet seks Bærum-skoler – tok ikke backup

Det var en oppdatering av skolenes apper 3. mars som gikk galt, og elever ved Østerås, Vøyenenga, Storøya, Mølladammen, Høvik og Hundsund mistet mye av innholdet på skolenes nettbrett, skriver Budstikka.

Det som var lagret i skytjenesten på nett, er fortsatt tilgjengelig, men alt som ble lagret på skolenes egne systemer og apper er borte for godt ettersom det ikke tas automatisk backup av disse.

– Det som har skjedd er svært beklagelig, sier Harald Hjelde, direktør for digitalisering og IT i Bærum kommune, til avisen.

IT-sjefen legger til at de har satt i gang et stort arbeid for å hindre at det samme kan skje igjen. Ifølge Hjelde er målet å få til en automatisk backup.

– Men lagring er komplisert og sammensatt, kommunen er underlagt svært strenge krav når det gjelder personvern og datasikkerhet, forteller han.

Bokstavkrøll

Slik lokalavisen beskriver saken oppsto krasjen ved skoler med Æ, Ø og Å i navnene sine.

Unntaket er Hundsund hvor en annen systemendring skal ha medført den samme uheldige effekten.

Andre skoler med særnorske tegn ble imidlertid spart, antakelig fordi prosessen ble stanset så fort feilen ble oppdaget.

Fortviler

Budstikka har snakket med elever som har mistet alle notatene sine i flere fag.

Alle de 16.000 elevene i Bærum-skolen har eget nettbrett etter at dette ble innført for snart to år siden. Nå fortviler flere ettersom oppgaver, prosjekter og notater er borte for godt. Mange er redd for at det vil gi dem dårlige karakterer.

Dette rammer også lærere som har mistet læringsvideoer, ebøker og egne opplegg i mangel av digitale læremidler.

Skolesjef Siv Herikstad i Bærum beroliger imidlertid elevene.

– De skal ikke straffes hvis de mister en oppgave, det vil jo være helt urimelig, sier hun. Kommunen har også gitt skolene 250.000 kroner til frikjøp av lærere slik at de kan erstatte materiale som er gått tapt.