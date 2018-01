Datamaskiner i Senatet og Det hvite hus knyttes til hevnporno-nettsted

Avsløringen viser at datamaskiner i Senatet, marinen, Det hvite hus og andre regjeringskontorer er knyttet til publisering av meldinger og bilder på internett-oppslagstavla Anon-IB.

Det samme nettstedet var i medienes søkelys i 2014 da det dukket opp nakenbilder av kjendiser. Avsløringen fikk kallenavnet The Fappening.

Denne gang dreier det seg om brukere på Anon-IB som legger ut bilder av navngitte nakne og halvnakne kvinner i sin omgangskrets i jakten på det som kalles «wins». Avsløringen er et samarbeid mellom amerikanske Daily Beast og VG.

– Dataene vi nå arbeider med ble innhentet og analysert for å skaffe oss bedre forståelse på hvem som sprer fornærmende bilder, og for å vise at dem som står bak, ikke bør ha noe håp om å være mer usynlige enn sine ofre, sier VGs sikkerhetsanalytiker Einar Otto Stangvik, som har utarbeidet en liste over flere hundretusener IP-adresser.

Det er imidlertid ikke slik at man ut fra IP-adresser kan slå fast hvem som har koblet seg opp mot Anon-IB. Det kan være ansatte, gjester og besøkende. Dessuten kan en eller flere hackere kan ha sendt sin trafikk via de offentlige datamaskinene for å få det til å se ut som om innleggene er lagt ut fra disse maskinene.

Imidlertid er ingen av IP-adressene tilhørende Senatet og Det hvite hus på noen kjent oversikt over datamaskiner som skal ha blitt utsatt for sikkerhetsbrudd, påpeker The Daily Beast.