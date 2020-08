Datamus-pionér er død

William K. English døde forrige helg, 91 år gammel. Ved Stanford Research Institute i California lagde han i 1963 verdens første prototyp av datamus, som besto av to mekaniske styrehjul inni en trekloss med én trykknapp.

Selve ideen og tegningen til den nye pekeinnretningen, egentlig en liten brikke i et mye mer omfattende framtidskonsept, kom fra kollega Douglas Engelbart.

Engelbart holdt fem år senere en banebrytende demonstrasjon under en konferanse i San Francisco, som siden er blitt kjent som «The Mother of All Demos».

Grafisk brukergrensesnitt med vinduer, hypertekst i form av tekst man kunne klikke på for å bevege seg mellom dokumenter, videokonferanse, tekstbehandling og elektronisk samhandling er blant konseptene som ble vist fram til et måpende publikum en desemberdag i 1968.

English gjorde langt mer enn bare å konstruere den underlige styreklossen. Han satt bak i kulissene, hadde regien og var den som mest av alt sørget for at tidenes teknologidemonstrasjon gikk som smurt, inkludert sanntidsvideo og lydoverføring både fra scenen og datamaskinen de interagerte med – som var plassert i en lab 4-5 mil unna.

Som sjefsingeniør ved Stanford Research Institute var Bill English en av få som forsto den visjonære Engelbart. Han hadde tålmodigheten, evnene og de sosiale ferdighetene som var nødvendige for å få ideene hans realisert, skriver The New York Times i sin nekrolog.

– English var fyren som fikk alt til å skje. Hvis du fortalte ham at noe måtte gjøres, så fant han ut hvordan, sier tidligere kollega Bill Duvall til avisen.

I 1971 gikk han videre til legendariske Xerox PARC, der han bidro til oppfinnelsen av den personlige datamaskinen og andre innovasjoner. Senere i karrieren jobbet han blant annet for Sun Microsystems og til slutt spillkonsollpioneren 3DO, skriver Los Angeles Times.

Datamusen ble funnet opp fordi de trengte en enhet som gjorde det mulig å velge bokstaver og tekst i forbindelse med arbeidet de gjorde med tekstbehandling. Det går frem av et intervju Engelbart og English gjorde med Computer History Museum i 1999.

Douglas Engelbart ble 88 år gammel og døde i 2013.