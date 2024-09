Datanerd arrestert for app som brukes av kriminelle over hele verden

Det føderale politiet i Australia sier at appen, som går under navnet Ghost, er blitt markedsført blant kriminelle som en forum som ikke kan bli utsatt for hacking.

Den skal være i bruk blant hundrevis av personer som er mistenkt for grove lovbrudd i Europa, Midtøsten og Asia.

Flue på veggen

Men politiet har likevel klarte å bryte seg inn i dette nettverket og har, uten deltakernes kjennskap, fulgt med i virksomhet som omfatter ulovlig narkotikasalg, hvitvasking av penger, drap og annen grov kriminalitet.

Politimyndighetene slo til tirsdag og onsdag denne uken og arresterte kriminelle fra Italia, Irland, Sverige, Canada og Australia. Blant de arresterte er den ansatte hovedmannen, omtalt som en 32 år gammel datanerd fra Australia.

Sjefen for Europol, Catherine De Bolle, sier at politimyndigheter i ni land har deltatt i den internasjonale politiaksjonen.

– I dag har vi klart vist at uansett hvor godt gjemt de kriminelle nettverkene tror de er, kan du ikke unndra seg vår kollektive innsats, sa De Bolle.

Abonnement

Ghost-appen betegnes som en slags WhatsApp for kriminelle. Den ble skapt for ni år siden og kan bli pålogget gjennom modifiserte smarttelefoner som selges for rundt 1590 dollar.

Den forholdsvis høye prisen omfatter seks måneders abonnement og teknisk støtte. Kjøpere måtte også binde seg til et løpende abonnement.

Hovedmannen kom regelmessig med oppdateringer av appen, og i 2022 klarte australsk politi å komme seg på innsiden av en slik oppdatering og kunne de neste to årene følge den stadig økende bruken blant kriminelle.

Avverget drap

Politiet i Sydney sier at det blant annet er avverget 50 drap etter at krypteringen ble brutt. I Australia alene er det lokalisert 376 slike mobiltelefoner. I ett tilfelle oppdaget politiet et bilde av en pistol som ble holdt mot en persons hode, og klarte i redde vedkommende i løpet av en time.

Nestlederen for det føderale politiet, Ian McCartney, sier at mannen bak Ghost var uten kriminell forhistorie, men motivert av profitt og bodde hjemme hos sine foreldre.

– Han ble ganske så overrasket da vi dukket opp, sa McCartney.

Politiet sier de måtte slå til svært raskt slikt at han ikke fikk tid til å rense systemet for kommunikasjon. Det taktiske målet hadde vært å pågripe mannen og sikre maskinene hans i løpet av 30 sekunder.

Ytterligere 38 personer ble pågrepet rundt om i Australia.