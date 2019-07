Søndag gikk det skikkelig galt i Interxions datasenter i Ballerup i København. Det sørget for at flere offentlige IT-systemer i Danmark gikk ned for telling. Totalt kan rundt 100 storkunder ha blitt påvirket av utfallet. Det skriver Version2.

Interxions er en nederlandsk leverandør og har datasenterlokasjoner over hele verden. Selskapet har 500 ansatte, og omsetter for drøyt fem milliarder kroner i året.

Fadesen startet søndag ettermiddag. En teknisk alarm gikk hos alarmsentralen til den store datasenterleverandøren. En teknikker ble sendt ut til datasenteret i Ballerup og kunne fort meddele om en diger lekkasje på kjøleanlegget.

– Vannet formelig fosset ut, sier daglig leder Peder Bank i Interxion Danmark til Version2.

Overopphetede servere

Det sørget for at systemene ble overopphetet og gikk i standby. Etterhvert fikk teknikere isolert lekkasjen, men feilen var ikke løst av den grunn.

Lekkasjen hadde sørget for at alt kjølevannet i systemet hadde forsvunnet, og kjøleløsningen var derfor satt helt ut av spill.

Kundeserverne gikk derfor ned, en etter en. Blant annet ble vår danske samarbeidspartner Version2 rammet av nedetiden, sammen med en rekke andre offentlige instanser.

– Vi vet at kunder har blitt påvirket direkte av kjøleproblemene, men enkelte har også valgt å stenge ned serverne selv mens det stod på, sier Bank til Version2.

100 kubikk vann

Omtrent 100 000 liter vann rant ut av anlegget, og det krevde derfor sitt å rydde opp og etterfylle kjøleanlegget igjen.

I flere av datahallene skal det ha vært over 40 grader søndag kveld. Det er rundt dobbelt så høyt som anbefalt normaltemperatur i et datasenter.

Ikke før midnatt skal det danske selskapet ha fått kontroll over situasjonen.

Da skal temperaturen i de ulike serverhallene ha ligget på mellom 18 og 27 grader.

Co-location

Interxions leverer såkalte co-location tjenester. Der står datasenteret for leveransen av infrastruktur som kjøling og sikkerhet, mens kundene selv står for driften av egne servere.

Derfor måtte de ulike kundene inn med egne folk for å rette opp i serverproblemene. Samtidig jobbet det danske datasenteret på spreng for å få kontroll over vannlekkasjen.

Mandag ettermiddag var det fortsatt ulike serverinstallasjoner som ikke oppførte seg som de skulle, opplyser selskapet til vår danske samarbeidspartner.

Nylig modernisert anlegget

Datasenteret er delt opp i to lokalisasjoner. Det var København1-hallen som ble rammet av kjøleproblemene.

– København2-hallen har kjørt for fult maskineri hele tiden sammen med backupløsningen i Valby, sier Bank til Version2.

Datasenterleverandøren kan fortsatt ikke si noe om hvordan lekkasjen i kjøleanlegget oppstod. Senteret skal nylig ha blitt renovert, og kjøleløsningen skal også ha blitt modernisert.

Selskapet går nå i gang med å utarbeide en rapport for å se hva slags tiltak de kan innføre for å sørge for at noe lignende ikke skal skje igjen i fremtiden.

– Vi kommer til å gå igjennom hele den fysiske installasjonen for å se om det er noe vi kan gjøre annerledes i våre daglige rutiner, sammenfatter Bank til Version2.