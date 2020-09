Datasikkerhetsekspert om IT-angrep på Stortinget: – Det fortviler meg at mange uttaler at det er umulig å beskytte seg helt

Det har vært et omfattende IT-angrep mot epostkontoer på Stortinget. For et mindre antall representanter og ansatte har man lykkes med å bryte seg inn og hente ut data, offentliggjorde Stortinget tirsdag ettermiddag, etter å ha oppdaget uregelmessigheter i systemet for litt over en uke siden. Saken er meldt til politiet og PST, og NSM bistår med analyse og sikkerhetstiltak.