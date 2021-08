Datatilsyn advarer mot Zoom

Datatilsynet i den tyske delstaten Hamburg har gått til det skritt å utstede en offentlig formell advarsel til Hamburgs delstatsforsamling, der det går fram at disse bruker Zoom til sine møter, skriver Tech Crunch.

Denne bruken er i strid med EUs personvernforordning GDPR, siden brukerdata blir lagret i tredjeland, nærmere bestemt USA.

Datatilsynet i Hamburg er ikke det eneste datatilsynet i EU som problematiserer bruk av digitale tjenester fra selskaper med base i USA.

Usikkerhet rundt regelverket

Årsaken er dommen i rettssaken som kom til etter initiativ fra personvernaktivisten Max Schrems, som slår fast at avtalen som regulerte overføring av persondata mellom EU og USA, er ugyldig. Dette har skapt betydelig usikkerhet rundt det gjeldende regelverket.

Eva Jarbekk er en av Norges fremste advokater på personvern og skytjenester. Hennes betenkninger rundt temaet kan du blant annet lese her og her.

Ypper med de store

Zoom er på ingen måte det eneste selskapet som rammes når europeiske datatilsyn skal vurdere skytjenester etter Schrems II-dommen, som den kalles. Kjemper som Amazon og Microsoft granskes etter de samme reglene.

Det er ikke første gangen datatilsynet i Hamburg ypper med de store. I mai i år ville de forby Facebook å prosessere brukerdata fra Whatsapp, da de vurderte Whatsapps nye brukervilkår som villedende og selvmotsigende, og at det ikke gikk klart fram hvilke konsekvenser et samtykke ville ha for brukerne. I tillegg mente tilsynet blant annet at Facebook mangler juridisk grunnlag for egen prosessering av data fra Whatsapp.