Datatilsynet åpner tilsyn med Schibsted

Datatilsynet har pålagt Schibsted å dokumentere hvordan løsningen etterlever regelverket. Direktør Line Coll sier de tar saken på alvor.

– Vi ser at dette er en prinsipiell problemstilling som engasjerer bredt, og vi opplever at mange der ute er bekymret, sier hun til Kode24.

Siden slutten av mai har Schibsted krevd betaling fra brukere som ikke vil bli sporet på regionavisene. Forbrukerrådet og personvernorganisasjonen NOYB klaget saken inn for Datatilsynet 3. juni.

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Klagerne mener samtykkeløsningen ikke oppfyller kravene til frivillig samtykke i personvernforordningen.

Schibsted sier de vil samarbeide, men avviser lovbrudd.

– Schibsted selger ikke personvern, og alle brukere har de samme rettighetene og den samme beskyttelsen etter GDPR, uavhengig av hvilket valg de tar, sier kommunikasjonssjef Bjørn-Martin Bache Nordby til Kode24.

Han avviser også at løsningen bryter regelverket:

– Schibsted har gjort grundige juridiske vurderinger i forkant av utrullingen og står inne for den løsningen vi har innført.

(©NTB)