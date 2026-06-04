Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner

Datatilsynet mener Elkjøp behandlet personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene.

Tilsynet ble gjennomført i juni 2022 etter flere meldinger om sikkerhetsbrudd, klager og tips om kundeklubben.

Datatilsynet fant flere brudd på personvernreglene. Ifølge tilsynet hadde Elkjøp ikke gyldig samtykke til å bruke personopplysninger i kundeklubben. Selskapet hadde heller ikke gjort gode nok vurderinger før opplysningene ble brukt til nye formål.

Elkjøp skal også ha brukt feil eller mangelfullt grunnlag for deler av behandlingen av personopplysninger. I tillegg svarte selskapet ikke raskt nok på henvendelser fra kunder som ville bruke rettighetene sine etter personvernreglene.

Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var berørt av bruddene.

Datatilsynet skriver at kundeklubber ofte berører mange personer, og at saken viser feil som trolig er utbredt i mange virksomheter.

Saken gjelder Elkjøp Nordic AS og Elkjøp Norge AS. Den er behandlet sammen med datatilsynene i Sverige, Island, Finland og Danmark.

Vedtaket kan bringes inn for Oslo tingrett, opplyser Datatilsynet.