Datatilsynet har diskutert måleverktøy for «menneskelig cyberrisiko» blant ansatte: Her er konklusjonen Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens har vurdert en løsning selskapet Secure practice ønsker å tilby markedet.

Regulatoriske sandkasser skal gi trygge rammer for å utforske vanskelige problemstillinger. Siden i fjor vår har Trondheimsselskapet Secure Practice fått hjelp av Datatilsynet til å vurdere personvernkonsekvenser for å tilpasse en sikkerhetsløsning de vil tilby markedet. Illustrasjonsfoto: Colourbox