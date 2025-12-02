Datatilsynet kritiserer Helseplattformen etter tilsyn – varsler pålegg om retting

Datatilsynet har funnet «vesentlige mangler» under et tilsyn med Helseplattformen.

– I den endelige tilsynsrapporten konkluderer vi med vesentlige mangler ved de organisatoriske tiltakene overfor aktørene som bruker journalløsningen, skriver Datatilsynet i en pressemelding.

Datatilsynet åpnet tilsyn ved Helsetilsynet etter en stor mengde avviksmeldinger. De konkluderer nå med at Helseplattformen har brutt flere av personvernregelverkets krav.

Tilsynet varsler nå pålegg om retting, og Helseplattformen AS må utarbeide en tidsplan for arbeidet med retting.