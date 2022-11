– Vi mener at det ikke foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier direktør Line Coll i Datatilsynet i en pressemelding.

SSB har ønsket å samle såkalt bongdata og banktransaksjonsdata for å få opplysninger om hva befolkningen handler av dagligvarer. Dette skal så kobles opp mot data om for eksempel husholdningstype, inntekt og utdanningsnivå. Tidligere har SSB sagt at det kan dreie seg om 2,4 millioner kvitteringer daglig og 1,6 milliarder transaksjoner årlig.

– Vi erkjenner selvsagt samfunnsnytten av forbruks- og kostholdsstatistikk. Men SSB planlegger nå en helt ny form for datainnsamling fra private aktører gjennom strømming av svært detaljert informasjon. Det er utfordrende, sier Coll.

SSB har i utgangspunktet tre uker på seg til å svare før Datatilsynet fatter et endelig vedtak.

– Dersom Datatilsynet vedtar å forby SSBs innhenting av kvitteringsdata, kan det begrense SSBs evne til å levere nye og bedre statistikker av betydning for helse, fordeling, levekår og økonomi. Men borgernes personvern er også et grunnleggende hensyn for SSBs virksomhet, og vi vil selvsagt operere trygt innenfor rammene av både statistikkloven og personvernregelverket, skriver administrerende direktør Geir Axelsen for SSB til NRK.

Tillit til det offentlige Norge

Offentlige myndigheter har enorme mengder data om borgerne gjennom ulike

sosioøkonomiske registre og helseregistre, påpeker Datatilsynet i vedtaksvarselet.

«Gjennom fødselsnummer, kan disse dataene kobles opp mot hverandre. Resultatet av slike koblinger er noe mer enn kun summen av de enkelte opplysningene; det kan gi et mer eller mindre fullstendig bilde av et enkeltindivids liv fra vugge til grav», skriver de.

«I et tilfelle som dette, handler retten til personvern mindre om frykten for misbruk av

personopplysninger enn om tilliten til det offentlige Norge. Etter vårt syn, er kjernen i

vurderingen av personverninngrepet hva det er nødvendig for staten å vite om den enkelte

borger», skriver Datatilsynet.