Datatrøbbel rammer domstoler over hele landet

Det er fjernmøteløsningen Atea Anywhere som er nede. Det er uklart hvor mange rettsmøter som er berørt, men dataproblemene gjelder i hele landet, skriver Rett24.

– Feilen berører med andre ord alle domstolene. Feilen oppsto i går, 3. februar, ved 17-tiden, og har vært arbeidet med siden da. Det er såpass usikkert når tjenesten er tilbake, at vi nå varsler domstolene om at de må innrette seg på at de ikke kan bruke løsningen i hele dag, opplyser informasjonssjef Yngve Brox i Domstoladministrasjonen.

– Hardware, ikke hacking

Feilen rammet et av Ateas fem datasentre og førte til at flere av selskapets kunder ikke fikk tilgang til IT-systemene sine. Atea har funnet feilen og tror den skal være utbedret i løpet av torsdagen, ifølge kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad.

– Det er snakk om et rent maskinvareproblem, ikke et sikkerhetsbrudd eller på andre måter relatert til IT-sikkerhet, understreker han overfor NTB.

4 av 10 saker berørt

Det var Romerikes Blad som omtalte dataproblemene først. Stansen i videomøtesystemet førte til at pressen ikke fikk overvære rettssaken mot en idrettsprofil i Nedre Romerike tingrett torsdag morgen.

Informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett opplyser til Rett24 at det torsdag skulle vært benyttet videoutstyr i 16 saler. Det skulle vært gjennomført i alt 27 rettsmøter i Oslo torsdag. Det vil med andre ord si at bare 40 prosent av sakene kunne starte som planlagt.

– De digitale løsningene har fungert veldig bra, men vi ser også at disse har sine begrensninger og er sårbare, sier Brox til Medier24.