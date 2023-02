David Guetta laget AI-generert Eminem-vers: – Musikkens fremtid er i kunstig intelligens

Musikkens fremtiden er i kunstig intelligens, mener den franske hitliste-toppende DJ-en David Guetta.

Det skriver BBC, som intervjuet han under prisutdelingen Brit Awards sist helg, der han vant prisen for beste produsent.

Uttalelsen kommer etter at han brukte kunstig intelligens til å lage et tekstvers og et lydspor som høres ut som rapperen Eminem, til konsertversjonen av en låt.

I en video Guetta la ut på Twitter tidligere i februar, forteller han at han skapte vokalen i Eminem-stil som en spøk, men, at det fungerte så bra at han ikke kunne tro det.

I videoen forklarer han videre at han først brukte en nettside der man kan få generert sangtekster i stil med en hvilken som helst artist. Han ba tjenesten skrive et vers i Eminems stil om «future rave». Deretter brukte han en annen kunstig intelligens-nettside som gjenskaper artisters stemme, og kjørte verset fra den første tjenesten gjennom denne.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

– Kan definere nye musikalske stiler

Til BBC uttalte artisten at han publiserte videoen for å åpne diskusjonen og øke bevisstheten.

Han tror musikere vil bruke kunstig intelligens som et verktøy for å skape nye lyder i fremtiden, fordi «hver ny musikkstil kommer fra en ny teknologi».

David Guetta sammenlignet kunstig intelligens med instrumenter og verktøy som har ført til musikalske revolusjoner tidligere.

Det ville ikke finnes noe rock n' roll uten elektrisk gitar, ikke noe acid house uten basssynthesizeren Roland TB-303 eller trommemaskinen Roland TR-909, og det det ville ikke vært noen hiphop uten sampleren, ifølge Guetta, som tror kunstig intelligens kan definere nye musikkstiler.

Tiktok, Nick Cave og Beethoven

Ulike tjenester er allerede tilgjengelige for å manipulere eller skape musikk med kunstig intelligens.

Flere AI-genererte låter har gått viralt på Tiktok de siste månedene. Brukerne tar eksisterende sanger og bruker programvare for å få det til å høres ut som om en annen artist synger dem.

En AI-tjeneste som prøvde å skrive en sang i Nick Caves stil, fikk oppmerksomhet da artisten selv gikk ut og sterkt kritiserte forsøket ved blant annet å kalle det for «en grotesk hån».

I 2019 prøvde musikkvitere og utviklere ved hjelp av kunstig intelligens å fullføre komponisten Ludwig van Beethovens 10. symfoni – en siste uferdig symfoni det bare finnes et par noter i en notatbok fra, fra like før hans død i 1827.

Programvaren som skulle fullføre den 10. symfonien, ble matet med alt av Beethovens arbeid og komponerte mulige fortsettelser av verket i komponistens stil.