De beste plassene i Google-søket kan bli åpnet for annet enn AMP-innhold

Google kunngjorde i forrige uke at selskapet planlegger å gjøre noen av de mest prominente plassene i selskapet mobilsøk tilgjengelig for innhold som ikke er basert på selskapets AMP-teknologi (Accelerated Mobile Pages). En forutsetning er likevel at innholdet er av en type som lastes uten ventetid.

I 2015 omtalte Google for første gang konseptet Accelerated Mobile Pages, et format for webinnhold som skulle bidra til mye raskere lasting av webinnhold på mobile enheter, spesielt i tilknytning til Google Søk. Selskapet mente at den mobile weben ofte kunne virke «klumpete» og treg, sammenlignet med proprietære og innelåste teknologier fra konkurrenter som Apple og Facebook.

Kritisert

AMP består av tre deler: utvalgte HTML-elementer med spesielle AMP-elementer for få bilder og annet multimedieinnhold, et obligatorisk JavaScript-bibliotek for å håndtere den spesifikke AMP-funksjonaliteten, og dessuten Googles proxysystem hvor AMP-sidene valideres, mellomlagres og leveres direkte til klientene.

Selv om deler av AMP-innholdet er basert på åpne standarder som HTML og CSS, er mye annet Google-eid eller -definert teknologi. Dette, kombinert med at innholdet leveres fra Googles servere, har ført til en del kritikk.

For å komme med i den delen av søkeresultatene som Google kaller for «Top stories carousel», må innholdet fortsatt være AMP-lignende og tilfredsstille et sett med krav knyttet til ytelse og brukervennlighet. Det må dessuten være basert på en håndfull teknologier som er foreslått som webstandarder. En oversikt over disse finnes på denne siden.

Pakking

Den mest sentrale av disse er nok Web Packaging, et arkivformat for å bunte sammen relatert webinnhold. Ifølge Google vil denne teknologien i første omgang åpne for forhåndslasting av innhold på en måte som både bevarer personvernet til brukerne og som dessuten kan leveres med URL-en til utgiveren, i stedet for en URL til en Google-server. Men Google mener at denne teknologien kan brukes til rask lasting av innhold som ikke er AMP-basert.

Google har tydelig ingen planer om å droppe AMP. Men Malte Ubl som leder AMP-prosjektet hos Google, skriver at AMP i framtiden bare vil være én av mange valgmuligheter, men likevel den valgmuligheten Google anbefaler.

Det å bruke Web Packaging til levering av AMP-innhold vil trolig bli mulig i løpet av andre halvdel av 2018. Det resterende er nok lenger fram i tid.

