De brukes til pandemibekjempelse, strandrydding og effektiv bydrift. Nå vil de ha enda flere ideer til bruk av geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal sammen med Nasjonalt geodataråd kåre de beste og mest innovative eksemplene på bruk av geografisk informasjon og stedsdata. Slik informasjon kan utgjøre grunnlag for nye forretningsmodeller, bedre beslutninger og innovative løsninger.

Derfor har departementet og rådet lyst ut en konkurranse hvor bidrag kan meldes på. En tilsvarende kåring ble arrangert i fjor. Da ble det kåret vinnere i tre kategorier blant 37 bidrag.

– Vi vet at det skjer mye spennende på dette området, og at det skapes mye nytt og innovativt. Det ønsker vi å løfte frem, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Nytteverdi og gjenbruksmulighet

Alle som har utviklet en løsning hvor geografisk informasjon er en viktig ingrediens, oppfordres til å bli med i konkurransen. Det kan være en app eller en annen publikumsløsning, men også et fagsystem eller et saksbehandlingsverktøy. En forutsetning er at de er publisert etter juni 2020. Fristen for påmelding er 21. mai. Det kan gjøres via dette skjemaet hos Kartverket.

– Vi ønsker å oppmuntre til innovativ bruk av stedsdata i løsninger som kan bidra til mer verdiskaping og en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Astrup.

Juryen vil legge spesiell vekt på det følgende:

Innovativ bruk av geodata – nyskapende.

Fører til verdiskaping eller nytte for brukerne.

Mulighet for gjenbruk hos andre eller i andre løsninger

Løsninger eller aktivitet har kobling til bærekraftsmålene

Også i år vil det bli kåret vinnere i tre kategorier: beste kommersielle tjeneste eller produkt, beste tiltak i offentlige sektor og beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap.

I tillegg til diplom gis det en premie på 30.000 kroner til hver av vinnerne, som kåres i august.